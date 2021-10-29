Коллекционер скандалов: Как Губерниев нажил себе нового врага в лице бывшего футболиста сборной России Павлюченко Казалось бы, только-только все успели обсудить новый виток конфликта между Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой, как популярный комментатор оказался в центре нового скандала. 29 октября, 13:15 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Солунин, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев порадовал спортивную общественность ярким словесным противостоянием с бывшим футболистом сборной России Романом Павлюченко. Для тех, кто не слишком внимательно следит за судьбой Спящего Гиганта, напомним, что 39-летний нападающий до сих пор продолжает профессиональную карьеру. Сейчас он играет в ногинском "Знамени". В первенстве ФНЛ-2 экс-форвард "Спартака", "Тоттенхэма" и "Локомотива" в нынешнем сезоне забил семь голов в восьми матчах.

Всё началось с чемпионата Европы

И всё же Павлюченко чаще появляется в информационном поле как эксперт, комментируя те или иные футбольные события. Его неожиданный конфликт с Губерниевым начался летом после поражения сборной России от Дании (1:4) и вылета с Евро-2020. Тогда комментатор в порыве гнева заявил, что в национальную команду попросту некого вызывать.

— Мы плохо играем в футбол. У нас плохо играют в клубах, плохо в сборной! В любой! Туда просто некого набирать. У нас слабые игроки! Пока не пропустили с Данией, футбол наш, а точнее, антифутбол был ещё сносным. А потом всё как всегда. Вообще без шансов! — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Павлюченко этот выпад эмоционального Губерниева как-то по-особенному задел, и он ответил журналисту у себя в сториз в "Инстаграме". Нападающий попросил Губерниева не выступать в роли футбольного эксперта.

— Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Не лезь в футбол, пожалуйста, я тебя прошу. Там и без тебя разберутся, — отреагировал Павлюченко.

Губерниев в свою очередь решил не ставить на этом точку и продолжил дискуссию со знаменитым в недалёком прошлом футболистом. Попутно он назвал своего визави "символом тупизны, хамства и бескультурья".

— О, гений футбольного прорыва на личности перешёл! Как говорится, на воре шапка горит. Роман, вы теперь мой кумир. Символ тупизны, хамства и бескультурья. Жаль парня, все про него забыли, хоть так теперь вспомнят гения, — добавил ведущий.

Новый виток противостояния

Казалось бы, на этом обмен любезностями был исчерпан, но в конце октября противостояние заиграло новыми красками. Павлюченко в одном из интервью напомнили о конфликте с Губерниевым, и нападающий решил как следует добавить дровишек в топку.

— Никогда не подам ему руку. Потому что если я ставлю крест на таких людях, то никогда с ними не здороваюсь. Недавно меня приглашали в студию. А я всегда спрашиваю, с кем я её буду делить. Мне сказали, что там будет Губерниев — и я сразу сказал, что не буду в этом участвовать. Таких людей я сразу вычёркиваю из жизни, — сказал игрок.

Смачный ответ комментатора не заставил себя долго ждать. Он назвал Павлюченко забытым, глупым и никому не нужным человеком. Также ведущий усомнился, что футболиста когда-либо звали в эфир вместе с ним. По словам Губерниева, компетенций голеадора хватит только на мытьё полов.

— Думаю, что он преувеличивает насчёт эфира — ну какой нормальный человек позовёт его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Что ему-то там делать? Нужно же отдавать себе отчёт в происходящем. Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится — тряпкой в ведро не попадёт, — сказал журналист.

На конфликт Губерниева и Павлюченко уже отреагировал четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он всецело встал на сторону спортсмена, призвав комментатора умерить свой пыл и поменьше участвовать в подобных скандалах.

— Я не знаю ни одного человека, который бы сказал в его адрес хорошее слово. В футболе разбирается, в биатлоне лучше Тихонова. <...> Это же лицо телеканала! Все комментаторы прошлого просто перевернулись: Озеров, Сурков и все подряд. Полы за нас вымоют, а язык надо прикусить, — заявил бывший президент Союза биатлонистов России.

Коллекционер скандалов

Стоит признать, что для Губерниева подобные скандалы далеко не редкость. Он их буквально коллекционирует. Из последнего и самого громкого стоит упомянуть конфликт с Ольгой Бузовой. В середине июня во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" комментатор в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал девушке несколько провокационных вопросов, в том числе пьёт ли она коньяк по утрам. Певица расплакалась и назвала поведение журналиста "дном".

Новые подробности конфликта всплыли буквально на днях. По словам Бузовой, перед эфиром она не знала, что вести его будет именно Губерниев. Певица не сомневается, что комментатор её давно ненавидит.

Уже более четырёх лет длится конфликт Губерниева с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе. История их скандальных взаимоотношений берёт начало в 2017 году, когда журналист назвал великого французского биатлониста Мартена Фуркада свиньёй за отказ пожать руку отбывшему допинговую дисквалификацию россиянину Александру Логинову. Вяльбе сочла поведение комментатора неподобающим, рекомендовав ему прививать фанатам любовь к спорту, а не к скандалам.

Великая лыжница открыто выступала против того, чтобы Губерниев комментировал гонки чемпионата мира. Комментатор в свою очередь критиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку за запрет спортсменам сборной пользоваться соцсетями во время соревнований. В ходе прошлого сезона журналист в какой-то момент радостно объявил, что помирился с Вяльбе, но президент ФЛГР эту информацию не подтвердила.

В 2014 году Губерниев крепко поругался с трёхкратным чемпионом мира по биатлону Павлом Ростовцевым, который на тот момент занимал пост тренера женской сборной. Во время одной из трансляций комментатор посоветовал наставнику отправиться по маршруту "баул — аэропорт — Красноярск". В ходе случайной встречи в аэропорту Шереметьево Ростовцев плюнул в лицо Губерниеву, на этот выпад журналист решил не отвечать.

В 2011 году в перерыве футбольного матча между ЦСКА и "Спартаком" Губерниев жёстко раскритиковал Вячеслава Малафеева, который в воротах сборной России заменял травмированного Игоря Акинфеева. Комментатор назвал зенитовского голкипера "говном". В эфир эти слова попали в результате технического сбоя, но сейчас об этом уже никто не помнит. Вратарь обратился в суд, который обязал Губерниева выплатить 75 тысяч рублей. Инцидент был полностью исчерпан после того, как журналист приехал в гости к Малафееву и лично принёс ему свои извинения.

При этом по итогам всех скандалов популярность Губерниева только возрастала. Нет никаких сомнений, что тенденция продолжится и после перепалки с Павлюченко. А к нападающему представители СМИ будут по-прежнему охотно обращаться за комментариями в надежде услышать новое яркое заявление.

Авторы Роман Фейгин