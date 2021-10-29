В ОП РФ призвали к непредвзятости в расследовании инцидента с депутатом Рашкиным

Расследование дела о незаконной охоте, совершённой с причинением крупного ущерба, в Саратовской области, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, должно быть максимально открытым. Об этом заявила руководитель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

"Следствие только начато, но надо подчеркнуть, что никакая депутатская неприкосновенность не должна являться защитой в преступлениях против природы. Расследование этого дела должно быть непредвзятым, абсолютно справедливым и максимально открытым", — написала общественница на своей странице в "Фейсбуке".

Шаройкина подчеркнула, что регулирование охоты является очень чувствительным, противоречивым и сложным вопросом, однако очевидно, что "эта область хозяйственной деятельности должна быть взята под жёсткий контроль". Глава комиссии добавила, что закон должен жестоко наказывать каждого, кто "допускает варварское отношение к миру дикой природы", невзирая на его социальное положение и статус.