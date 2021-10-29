Байден приехал в Ватикан и представился как "муж своей жены"
Это первая встреча политика с папой римским в качестве президента Соединённых Штатов.
Фото © Twitter / EWTN Vatican / Daniel Ibáñez
Визит Джо Байдена в Ватикан. Видео © Twitter / Dr_Pains
Президент США Джо Байден прибыл в Ватикан вместе с супругой Джилл на встречу с папой римским Франциском. У входа его встретили регент префектуры папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца и другие сотрудники.
Пожимая руку одному из встречающих, глава американского государства признался, что рад своему возвращению в Ватикан, а другому заявил: "Я муж Джилл". Происходящее попало в трансляцию приезда Байдена, которую вели американские телеканалы. Этот визит в Ватикан — четвёртый для политика, при этом первый в качестве главы государства.
Ранее Лайф рассказывал, что рейтинг Байдена упал сильнее, чем у кого-либо из предшественников за десятки лет. Популярность главы Белого дома стала снижаться в июле из-за ситуации с коронавирусом. После вывода войск из Афганистана ситуация усугубилась.
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