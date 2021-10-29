Байден приехал в Ватикан и представился как "муж своей жены"

Визит Джо Байдена в Ватикан. Видео © Twitter / Dr_Pains

Президент США Джо Байден прибыл в Ватикан вместе с супругой Джилл на встречу с папой римским Франциском. У входа его встретили регент префектуры папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца и другие сотрудники.

Пожимая руку одному из встречающих, глава американского государства признался, что рад своему возвращению в Ватикан, а другому заявил: "Я муж Джилл". Происходящее попало в трансляцию приезда Байдена, которую вели американские телеканалы. Этот визит в Ватикан — четвёртый для политика, при этом первый в качестве главы государства.