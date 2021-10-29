Зоозащитники призвали лишить депутатского мандата пойманного с тушей лося Рашкина

На портале change.org появилась петиция за лишение депутатского мандата народного избранника Валерия Рашкина, которого поймали в Саратовской области с тушей лося. Авторами коллективной просьбы значатся саратовские зоозащитники, а адресатами — председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, предлагается исключение Рашкина из состава КПРФ, ведь партия "позиционирует себя как структура, небезразличная к экологии", а на её сайте есть целый раздел, посвящённый защите природы. Сам депутат также неоднократно заявлял об обеспокоенности экологической ситуацией, говорится в тексте петиции.

"Считаем, что в такой ситуации КПРФ может доказать свою приверженность экологическим ценностям, только исключив Валерия Рашкина из партии и отозвав его мандат депутата Госдумы. Кроме того, мы, нижеподписавшиеся, настаиваем на проведении открытого и бескомпромиссного расследования и вынесения Рашкину максимально возможного наказания как за браконьерство, так и за вождение автомобиля в нетрезвом виде", — отмечается в сообщении.