Зоозащитники призвали лишить депутатского мандата пойманного с тушей лося Рашкина
Народного избранника также предлагают исключить из партии КПРФ, которая "позиционирует себя как структура, небезразличная к экологии".
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
На портале change.org появилась петиция за лишение депутатского мандата народного избранника Валерия Рашкина, которого поймали в Саратовской области с тушей лося. Авторами коллективной просьбы значатся саратовские зоозащитники, а адресатами — председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, предлагается исключение Рашкина из состава КПРФ, ведь партия "позиционирует себя как структура, небезразличная к экологии", а на её сайте есть целый раздел, посвящённый защите природы. Сам депутат также неоднократно заявлял об обеспокоенности экологической ситуацией, говорится в тексте петиции.
"Считаем, что в такой ситуации КПРФ может доказать свою приверженность экологическим ценностям, только исключив Валерия Рашкина из партии и отозвав его мандат депутата Госдумы. Кроме того, мы, нижеподписавшиеся, настаиваем на проведении открытого и бескомпромиссного расследования и вынесения Рашкину максимально возможного наказания как за браконьерство, так и за вождение автомобиля в нетрезвом виде", — отмечается в сообщении.
Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан.
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