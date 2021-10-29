Жириновский предложил заставить Рашкина "сожрать этого лося целиком"

Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил оригинальное наказание для депутата-коммуниста Валерия Рашкина, пойманного в Саратовской области с тушей лося. По мнению Жириновского, члена партии КПРФ не стоит выпускать на свободу, пока он не съест несчастное животное целиком.

Напомним, минувшей ночью Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан.



