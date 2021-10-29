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Поздравивший Путина с днём рождения депутат Рады попал под статью о госизмене

Заявление в СБУ и прокуратуру на парламентария-оппозиционера подал председатель исполкома партии "Удар" Артур Палатный.

29 октября, 14:12
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/kivaillya/photos/a.428369440688311/1714227865435789/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ілля Кива</a></p>

Фото © Facebook / Ілля Кива

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива попал под уголовную статью из-за того, что поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Как сообщил сайт партии "Удар" мэра Киева Виталия Кличко, против Кивы завели дело о государственной измене.

"В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по статье <…> "Государственная измена", — говорится в релизе.

Депутат Рады Кива поздравил Путина с днём рождения фразой из "Звёздных войн"

Депутат Рады Кива поздравил Путина с днём рождения фразой из "Звёздных войн"

Уточняется, что заявление в СБУ и прокуратуру на депутата-оппозиционера подал председатель исполкома "Удара" Артур Палатный. Ранее он предложил парламенту лишить Киву депутатского мандата, а СНБО Украины — наложить на народного избранника санкции.

Лайф сообщал, что Кива жалеет об отсутствии гражданства РФ. Депутат отметил, что в СБУ поставили задачу выявить все его контакты с представителями России и определить "кураторов" из Москвы.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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