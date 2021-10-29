Поздравивший Путина с днём рождения депутат Рады попал под статью о госизмене

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива попал под уголовную статью из-за того, что поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Как сообщил сайт партии "Удар" мэра Киева Виталия Кличко, против Кивы завели дело о государственной измене.

"В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по статье <…> "Государственная измена", — говорится в релизе.

Уточняется, что заявление в СБУ и прокуратуру на депутата-оппозиционера подал председатель исполкома "Удара" Артур Палатный. Ранее он предложил парламенту лишить Киву депутатского мандата, а СНБО Украины — наложить на народного избранника санкции.