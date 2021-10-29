В Госдепе не считают Россию виновной в европейском газовом кризисе

Власти США признают, что Россия не ответственна за газовый кризис в Европе. Однако, как считают в Вашингтоне, Москва могла бы принять дополнительные меры для смягчения последствий. Об этом заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

"Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе", — сказал Хокстин в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Представитель Госдепа заметил, что ситуация случилась из-за ряда факторов, среди которых, в частности, холодная погода. Однако он уверен, что РФ могла бы сделать больше для смягчения последствий кризиса. В то же время он приветствовал решение России об увеличении поставок газа в европейские хранилища, но и тут уточнил, что это могло случиться не 8 ноября, а 8 октября.