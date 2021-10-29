В Госдепе не считают Россию виновной в европейском газовом кризисе
Однако в США уверены, что Москва могла бы сделать больше для минимизации последствий этого.
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Власти США признают, что Россия не ответственна за газовый кризис в Европе. Однако, как считают в Вашингтоне, Москва могла бы принять дополнительные меры для смягчения последствий. Об этом заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.
"Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе", — сказал Хокстин в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Представитель Госдепа заметил, что ситуация случилась из-за ряда факторов, среди которых, в частности, холодная погода. Однако он уверен, что РФ могла бы сделать больше для смягчения последствий кризиса. В то же время он приветствовал решение России об увеличении поставок газа в европейские хранилища, но и тут уточнил, что это могло случиться не 8 ноября, а 8 октября.
"А если вы делаете это 8 ноября, может быть, вы могли бы сделать это 1 ноября?" — добавил он.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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