Обнародованы результаты проверки в отношении москвички, убившей козерога на Алтае
Горный козёл не вошёл в список животных, подлежащих государственной охране, а также не был включён в Красную книгу России, напомнили в региональном МВД.
Татьяна Баулова. Фото © Instagram / fillederien
Полицейская проверка в отношении москвички Татьяны Бауловой, которая опубликовала видео убийства алтайского козерога и устроила фотосессию с "трофеем", показала, что блогерша охотилась законно. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Алтай.
"По результатам проверки установлено, что охота проводилась на законных основаниях согласно правилам коллективной охоты с разрешением на добычу козерога и зарегистрированным оружием", — указали в ведомстве.
Правоохранители также напомнили, что в 2017 году горный козёл не вошёл в список животных, подлежащих государственной охране, а также не был включён в Красную книгу России. В связи с этим наказывать Баулову не за что.
Напомним, ранее охотница из Москвы показала видео убийства алтайского козерога и ужаснула пользователей Сети. Они предупредили, что природа не прощает такое и женщине ещё вернётся совершённое ею зло. В свою очередь, охотники поддержали москвичку. По их мнению, Татьяна выставила "вполне обычный пост про легальную охоту", но "странная группа неадекватов" его превратила в объект кибербуллинга.
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