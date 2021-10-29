Обнародованы результаты проверки в отношении москвички, убившей козерога на Алтае

Полицейская проверка в отношении москвички Татьяны Бауловой, которая опубликовала видео убийства алтайского козерога и устроила фотосессию с "трофеем", показала, что блогерша охотилась законно. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Алтай.

"По результатам проверки установлено, что охота проводилась на законных основаниях согласно правилам коллективной охоты с разрешением на добычу козерога и зарегистрированным оружием", — указали в ведомстве.

Правоохранители также напомнили, что в 2017 году горный козёл не вошёл в список животных, подлежащих государственной охране, а также не был включён в Красную книгу России. В связи с этим наказывать Баулову не за что.