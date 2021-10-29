Обвинённого в мошенничестве ректора Шанинки перевели из одной больницы в другую

Помещённого под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, который недавно перенёс экстренную операцию на сердце, перевезли в специализированную больницу для проведения обследования и выяснения, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей. Об этом сообщил адвокат Зуева Сергей Севрук.

"Приехали сотрудники ФСИН с предписанием от следователя о том, что его надо доставить в 20-ю больницу, где расположено отделение для тяжелобольных, содержащихся под стражей, чтобы обследовать его в течение десяти дней на предмет, попадает ли его сердечное заболевание в тот перечень, который запрещает содержание под стражей", — передаёт РИА "Новости" его слова.