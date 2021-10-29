Обвинённого в мошенничестве ректора Шанинки перевели из одной больницы в другую
Там выяснят, входит ли диагноз Сергея Зуева в перечень заболеваний, запрещающих арест. Напомним, ранее учёный был экстренно прооперирован из-за проблем с сердцем.
Сергей Зуев. Фото © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда
Помещённого под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, который недавно перенёс экстренную операцию на сердце, перевезли в специализированную больницу для проведения обследования и выяснения, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей. Об этом сообщил адвокат Зуева Сергей Севрук.
"Приехали сотрудники ФСИН с предписанием от следователя о том, что его надо доставить в 20-ю больницу, где расположено отделение для тяжелобольных, содержащихся под стражей, чтобы обследовать его в течение десяти дней на предмет, попадает ли его сердечное заболевание в тот перечень, который запрещает содержание под стражей", — передаёт РИА "Новости" его слова.
При этом Севрук отметил, что по факту Зуева принудительно увезли из больницы в другой стационар. По словам адвоката, какие-либо медобследования могут проводиться только для тех, кто уже содержится под стражей, а ректор Шанинки находится под домашним арестом.
Напомним, о задержании Зуева стало известно 12 октября. При этом проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью. Вину фигурант дела экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой не признаёт.
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