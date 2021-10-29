Мальчики в Алма-Ате после суицида одноклассника пришли в школу в юбках в знак протеста

Ученики "Назарбаев интеллектуальной школы" (НИШ) в Алма-Ате пришли на уроки в юбках в знак протеста против сексизма после инцидента с их товарищем, который покончил с собой. В акции, которая прошла под лозунгом "У одежды нет гендера", участвовали в том числе мальчики. Об этом сообщает издание "Vласть".

27 октября стало известно, что ученик восьмого класса учебного заведения совершил суицид после того, как пришёл на школьное мероприятие в юбке и наткнулся на негодование руководящего состава. Мальчика даже насильно отправили на беседу к школьному психологу.

"Сексизм — это когда куратор школы не впускает мальчика на осенний бал, потому что он пришёл в юбке. После чего насильно отводит его к школьному психологу. А когда за него заступаются одноклассники, поимённо требует фамилии каждого и угрожает дисциплинарным актом за то, что посмели поддержать "грешника", — написала одна из учениц НИШ в соцсетях.

В школе и полиции подтвердили факт самоубийства учащегося. Правоохранители начали расследование по делу о доведении до суицида. В администрации, однако, не дали дополнительных комментариев "в интересах несовершеннолетнего ребёнка". При этом некоторые СМИ сообщают, что представители учебного заведения опровергают факт, что мальчик пришёл в школу в юбке, и к психологу его якобы никто не водил.