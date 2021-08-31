Красноярская семиклассница хотела напугать подругу шуткой про суицид, но погибла

В Красноярске 13-летняя школьница хотела напугать подругу, с которой поссорилась, и отправить ей фейковое фото с кадрами суицида. Однако в момент совершения задуманного произошла трагедия: девочка оступилась и погибла. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, Кристина (имя изменено) поссорилась с подругой по переписке и, чтобы вызвать у неё переживания, придумала страшный план. Школьница решила отправить приятельнице фото, на котором она якобы совершает суицид из-за размолвки.

Чтобы сделать снимок, Кристина вместе с другом, который должен был исполнить роль фотографа, пришла 30 августа в лесной массив недалеко от дома. Однако в момент исполнения задуманного девочка оступилась и погибла. Друг пытался спасти Кристину, но не смог. Когда на место прибежали взрослые, было уже поздно.