Красноярская семиклассница хотела напугать подругу шуткой про суицид, но погибла
Так девочка хотела вызвать переживания у приятельницы, с которой несколько недель находилась в ссоре.
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В Красноярске 13-летняя школьница хотела напугать подругу, с которой поссорилась, и отправить ей фейковое фото с кадрами суицида. Однако в момент совершения задуманного произошла трагедия: девочка оступилась и погибла. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, Кристина (имя изменено) поссорилась с подругой по переписке и, чтобы вызвать у неё переживания, придумала страшный план. Школьница решила отправить приятельнице фото, на котором она якобы совершает суицид из-за размолвки.
Чтобы сделать снимок, Кристина вместе с другом, который должен был исполнить роль фотографа, пришла 30 августа в лесной массив недалеко от дома. Однако в момент исполнения задуманного девочка оступилась и погибла. Друг пытался спасти Кристину, но не смог. Когда на место прибежали взрослые, было уже поздно.
При этом источник уточняет, что семья погибшей девочки характеризуется положительно, а у неё самой никогда не наблюдалось суицидальных наклонностей. У погибшей школьницы было много планов на будущее. Следователи проводят проверку по факту инцидента.
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