Матвиенко разозлилась из-за попытки украсть пирожки на женском форуме. Видео © Вместе.рф

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожаловалась, что в ходе Евразийского женского форума участников чуть не лишили пирожков, которые прислал один из партнёров.

"Все голодные, пообедать некогда, один из наших партнёров сказал: "Давайте я вам хоть пирожков пришлю". Прислали тысячу пирожков, чтобы угостить. Но настолько были санитарно-эпидемиологические требования строгие, молодой человек из службы говорит: "Не положено. Всё — на уничтожение", — сказала председатель СФ.

По словам Матвиенко, пока одной рукой он заполнял бумаги, другой ел присланные пирожки. Тогда организаторы "включили свои ресурсы", и выпечку им всё-таки вернули, все с удовольствием её съели.

Кроме того, спикер Совфеда раскритиковала оформление форума, пожаловавшись на недостаток цветов. Она призвала исправить этот момент в будущем, сделав так, чтобы на женском форуме "всё купалось в цветах", и добавила, что, если бы понадобилось, для этого нашли бы дополнительные средства.