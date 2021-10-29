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"Все голодные, пообедать некогда": Матвиенко разозлила попытка отобрать пирожки на женском форуме

Кроме того, председатель Совфеда пожаловалась на недостаточное цветочное оформление мероприятия.

29 октября, 14:46

Кадр из видео © Вместе.рф

Матвиенко разозлилась из-за попытки украсть пирожки на женском форуме. Видео © Вместе.рф

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожаловалась, что в ходе Евразийского женского форума участников чуть не лишили пирожков, которые прислал один из партнёров.

"Все голодные, пообедать некогда, один из наших партнёров сказал: "Давайте я вам хоть пирожков пришлю". Прислали тысячу пирожков, чтобы угостить. Но настолько были санитарно-эпидемиологические требования строгие, молодой человек из службы говорит: "Не положено. Всё — на уничтожение", — сказала председатель СФ.

По словам Матвиенко, пока одной рукой он заполнял бумаги, другой ел присланные пирожки. Тогда организаторы "включили свои ресурсы", и выпечку им всё-таки вернули, все с удовольствием её съели.

Матвиенко назвала главные цели глобального женского сообщества

Матвиенко назвала главные цели глобального женского сообщества

Кроме того, спикер Совфеда раскритиковала оформление форума, пожаловавшись на недостаток цветов. Она призвала исправить этот момент в будущем, сделав так, чтобы на женском форуме "всё купалось в цветах", и добавила, что, если бы понадобилось, для этого нашли бы дополнительные средства.

Ранее в ходе форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что иногда плачет, но только когда никто не видит. Матвиенко, в свою очередь, рассказала, что бывает очень строга к подчинённым, однако не думает, что они её боятся.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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