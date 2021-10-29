Названы основные признаки инсульта у домашних животных

Специалисты столичного Комитета ветеринарии в беседе с "Москвой 24" рассказали о признаках инсульта у домашних питомцев. Отмечается, что есть две фазы: апоплексический приступ и неврологический дефицит.

В первом случае симптомами являются расширение зрачков, потеря тонуса мышц, уменьшение частоты сердечных сокращений и изменение дыхания. Для второй фазы характерны отказ от еды, асимметричная деформация морды с выпаданием языка, неестественный наклон головы, а также нарушение координации, слюноотделение, отказ конечностей и судороги. Эксперты рекомендуют обратиться к ветеринару не только при данных признаках, но и при резком изменении в поведении животного. Однако для уточнения диагноза необходимо сделать компьютерную или магнитно-резонансную томографию.

По словам специалиста ветеринарного участка Клёново Александры Григорьевой, обычно инсульт развивается сразу, но есть случаи, когда симптомы проявляются постепенно в течение нескольких дней. Она отметила, что начаться всё может с вялого поведения и потери аппетита. Это могут быть проявления совершенно разных заболеваний, однако любое изменение — сигнал о том, что питомца надо показать ветеринару, заключила Григорьева.