В Пермском крае с 1 по 7 ноября вводят жёсткие ограничения по ковиду
На этот период закроются театры, дома культуры, цирки, выставки, библиотеки, а кафе и рестораны будут работать только на доставку.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Власти Пермского края объявили в регионе жёсткие ограничения с 1 по 7 ноября на фоне распространения коронавирусной инфекции. Причём по окончании этого периода QR-коды продолжат использоваться. Об этом сообщает портал 59.ru.
На этот период закроются театры, дома культуры, цирки, выставки, библиотеки, не будут проводиться концерты, лекции и другие досуговые, развлекательные, зрелищные мероприятия. Также ограничения распространяются на торговые комплексы, аттракционы, клубы, дискотеки и спортивные объекты.
Однако мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства, всё же состоятся. Принять участие в них смогут лишь те, у кого есть сертификат о вакцинации или QR-код, либо переболевшие ковидом в последние шесть месяцев.
На период жёстких ограничений закроются кафе и бары. Они будут работать только на доставку. Исключение сделают для заведений общепита в гостиницах, которые смогут обслуживать только постояльцев. Аптеки и аптечные пункты, а также продуктовые магазины будут работать как обычно.
Ранее стало известно, что в Приморье введут QR-коды с 30 октября вместо 15 ноября. Также рестораны, кафе и бары не будут принимать посетителей с 23:00 до 6:00, в это время будет действовать обслуживание навынос.
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