В Пермском крае с 1 по 7 ноября вводят жёсткие ограничения по ковиду

Власти Пермского края объявили в регионе жёсткие ограничения с 1 по 7 ноября на фоне распространения коронавирусной инфекции. Причём по окончании этого периода QR-коды продолжат использоваться. Об этом сообщает портал 59.ru.

На этот период закроются театры, дома культуры, цирки, выставки, библиотеки, не будут проводиться концерты, лекции и другие досуговые, развлекательные, зрелищные мероприятия. Также ограничения распространяются на торговые комплексы, аттракционы, клубы, дискотеки и спортивные объекты.

Однако мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства, всё же состоятся. Принять участие в них смогут лишь те, у кого есть сертификат о вакцинации или QR-код, либо переболевшие ковидом в последние шесть месяцев.

На период жёстких ограничений закроются кафе и бары. Они будут работать только на доставку. Исключение сделают для заведений общепита в гостиницах, которые смогут обслуживать только постояльцев. Аптеки и аптечные пункты, а также продуктовые магазины будут работать как обычно.