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Регион
Опубликовано 29 октября 2021, 17:44

Шварценеггер назвал глупцами политиков, игнорирующих проблемы изменения климата

Фото © Andreas Rentz / Getty Images

Фото © Andreas Rentz / Getty Images

По его словам, действовать одновременно в интересах окружающей среды и экономики можно, и в Калифорнии поняли, как этого добиться.

Американский актёр и звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер раскритиковал лидеров мировых держав, которые отказываются бороться с изменениями климата. Об этом сообщает издание Deadline.

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Разговор со Шварценеггером проходил незадолго до Конференции ООН по изменению климата, которая стартует 1 ноября в Глазго. В беседе с Би-би-си бывший губернатор Калифорнии назвал глупцами и лжецами тех, кто избегает обсуждения проблемы глобального потепления, аргументируя это экономическими соображениями. По его словам, действовать одновременно в интересах окружающей среды и экономики возможно, и в Калифорнии поняли, как этого добиться.

"Надо просто быть смелым, чтобы это сделать", — сказал Шварценеггер.

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По словам культуриста, крупнейшему тихоокеанскому штату удалось сократить выбросы парниковых газов на 25%, вернувшись к уровню 1990 года. При этом, отметил американский актёр, Калифорния имеет самый большой ВВП в США — 3,3 триллиона долларов.

Шварценеггер также ответил на вопрос о своей позиции по поводу разрушительных последствий глобального капитализма.

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"У вас может быть глобальный капитализм, если вы можете с умом справляться с ним. У вас может быть лучшая экономика в мире, но, если люди будут умирать, это всё не имеет смысла", — заключил экс-глава Калифорнии.

Ранее Шварценеггер резко высказался об антимасочниках и поплатился контрактом со спонсором. Компания по производству спортивных добавок сочла его заявления попирающими американскую идею о личных свободах и решила не давать ему денег.

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Николь Вербер
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