Шварценеггер назвал глупцами политиков, игнорирующих проблемы изменения климата

По его словам, действовать одновременно в интересах окружающей среды и экономики можно, и в Калифорнии поняли, как этого добиться.

Американский актёр и звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер раскритиковал лидеров мировых держав, которые отказываются бороться с изменениями климата. Об этом сообщает издание Deadline.

Разговор со Шварценеггером проходил незадолго до Конференции ООН по изменению климата, которая стартует 1 ноября в Глазго. В беседе с Би-би-си бывший губернатор Калифорнии назвал глупцами и лжецами тех, кто избегает обсуждения проблемы глобального потепления, аргументируя это экономическими соображениями. По его словам, действовать одновременно в интересах окружающей среды и экономики возможно, и в Калифорнии поняли, как этого добиться.

"Надо просто быть смелым, чтобы это сделать", — сказал Шварценеггер.

По словам культуриста, крупнейшему тихоокеанскому штату удалось сократить выбросы парниковых газов на 25%, вернувшись к уровню 1990 года. При этом, отметил американский актёр, Калифорния имеет самый большой ВВП в США — 3,3 триллиона долларов.

Шварценеггер также ответил на вопрос о своей позиции по поводу разрушительных последствий глобального капитализма.

"У вас может быть глобальный капитализм, если вы можете с умом справляться с ним. У вас может быть лучшая экономика в мире, но, если люди будут умирать, это всё не имеет смысла", — заключил экс-глава Калифорнии.