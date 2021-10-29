Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России

Форвард петербургского "Зенита" Артём Дзюба забил один из мячей в ворота московского "Динамо" в центральном матче 13-го тура чемпионата России по футболу. После его гола счёт стал 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

Забитый мяч стал для Дзюбы 144-м в чемпионате России. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров национального первенства за всю историю.

В домашней игре с "Динамо" Дзюба не попал в стартовый состав. Он вышел на поле на 65-й минуте, заменив Андрея Мостового.