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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России

На данный момент на счету нападающего "Зенита" 144 гола в национальном первенстве.

29 октября, 17:40
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Форвард петербургского "Зенита" Артём Дзюба забил один из мячей в ворота московского "Динамо" в центральном матче 13-го тура чемпионата России по футболу. После его гола счёт стал 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

Забитый мяч стал для Дзюбы 144-м в чемпионате России. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров национального первенства за всю историю.

В домашней игре с "Динамо" Дзюба не попал в стартовый состав. Он вышел на поле на 65-й минуте, заменив Андрея Мостового.

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До матча с бело-голубыми форвард делил первое место с Олегом Веретенниковым. Помощник главного тренера казанского "Рубина" в ходе игровой карьеры выступал за волгоградский "Ротор" и саратовский "Сокол".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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