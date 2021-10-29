Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Динамо"
Фото © ФК "Зенит"
Матч в Петербурге назначен на пятницу, 29 октября, начало — в 19:00 мск.
Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба не попал в стартовый состав на стартовый матч 13-го тура чемпионата России по футболу против московского "Динамо". Об этом сообщается в твиттере клуба.
Игра состоится в пятницу, 29 октября, на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
У "Зенита" с первых минут на поле выйдут Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Сердар Азмун.
Состав на #ЗенитДинамо!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 29, 2021
Отметим, что Дзюба делит первое место в Олегом Веретенниковым в списке лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю. Оба форварда забили в первенстве по 143 мяча. Для того чтобы стать единоличным лидером, Дзюбе нужен ещё один гол.
Стартовый состав "Динамо" выглядит следующим образом: Антон Шунин, Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна, Дмитрий Скопинцев, Гильермо Варела, Никола Моро, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Вячеслав Грулёв, Денис Макаров и Константин Тюкавин.
💥 Варела, Ордец и Макаров выйдут в старте— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 29, 2021
Наш состав на матч против «Зенита»
Вперёд, «Динамо» ⚪️🔵#ДинамоМосква #футбол #ЗенитДинамо pic.twitter.com/ZwFEm8ZzzY
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 12 встречах 26 очков. "Динамо" идёт на второй строчке, отставая от лидера на три балла.