Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Динамо"

Матч в Петербурге назначен на пятницу, 29 октября, начало — в 19:00 мск.

Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба не попал в стартовый состав на стартовый матч 13-го тура чемпионата России по футболу против московского "Динамо". Об этом сообщается в твиттере клуба.

Игра состоится в пятницу, 29 октября, на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

У "Зенита" с первых минут на поле выйдут Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Сердар Азмун.

Отметим, что Дзюба делит первое место в Олегом Веретенниковым в списке лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю. Оба форварда забили в первенстве по 143 мяча. Для того чтобы стать единоличным лидером, Дзюбе нужен ещё один гол.

Стартовый состав "Динамо" выглядит следующим образом: Антон Шунин, Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна, Дмитрий Скопинцев, Гильермо Варела, Никола Моро, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Вячеслав Грулёв, Денис Макаров и Константин Тюкавин.