НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Головин из-за травмы пропустит матч "Монако" против "Бреста"

Встреча состоится в воскресенье, 31 октября, на стадионе "Франсис Ле Блё".

29 октября, 15:11
<p>Фото © ТАСС / David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images</p>

Фото © ТАСС / David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Главный тренер "Монако" Нико Ковач заявил, что российский полузащитник команды Александр Головин пропустит матч 12-го тура чемпионата Франции против "Бреста". Об этом сообщает Nice-Matin.

Встреча состоится в воскресенье, 31 октября, на стадионе "Франсис Ле Блё" в Бресте. Начало — в 19:00 по московскому времени.

"Головин ещё не набрал нужную форму. Ему нужно ещё подготовиться. Пока его не будет в составе", — отметил Ковач.

Четыре российских игрока попали в список самых значимых футболистов мира

Четыре российских игрока попали в список самых значимых футболистов мира

Головин получил повреждение в начале октября в матче девятого тура чемпионата Франции против "Бордо" (3:0). Из-за травмы он пропустил октябрьские матчи сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1