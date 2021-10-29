Головин из-за травмы пропустит матч "Монако" против "Бреста"

Главный тренер "Монако" Нико Ковач заявил, что российский полузащитник команды Александр Головин пропустит матч 12-го тура чемпионата Франции против "Бреста". Об этом сообщает Nice-Matin.

Встреча состоится в воскресенье, 31 октября, на стадионе "Франсис Ле Блё" в Бресте. Начало — в 19:00 по московскому времени.

"Головин ещё не набрал нужную форму. Ему нужно ещё подготовиться. Пока его не будет в составе", — отметил Ковач.