Головин из-за травмы пропустит матч "Монако" против "Бреста"
Встреча состоится в воскресенье, 31 октября, на стадионе "Франсис Ле Блё".
Фото © ТАСС / David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images
Главный тренер "Монако" Нико Ковач заявил, что российский полузащитник команды Александр Головин пропустит матч 12-го тура чемпионата Франции против "Бреста". Об этом сообщает Nice-Matin.
Встреча состоится в воскресенье, 31 октября, на стадионе "Франсис Ле Блё" в Бресте. Начало — в 19:00 по московскому времени.
"Головин ещё не набрал нужную форму. Ему нужно ещё подготовиться. Пока его не будет в составе", — отметил Ковач.
Головин получил повреждение в начале октября в матче девятого тура чемпионата Франции против "Бордо" (3:0). Из-за травмы он пропустил октябрьские матчи сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года против Словакии (1:0) и Словении (2:1).
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