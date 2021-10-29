Рост реальных доходов россиян ускорился до максимума за 11 лет

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2021 года выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит в своём докладе Росстат.

Этот показатель учитывает доход людей, остающийся после обязательных взносов в виде налогов и сборов, а также поправки на инфляцию. При этом отмечается, что формально рост доходов граждан за третий квартал является крупнейшим с первого квартала 2010 года. Тогда доходы увеличились на 9,2%, но до 2014 года ведомство подсчитывало данные по старой методологии, которая не сопоставляется на 100%.



Уточняется, что реальные располагаемые доходы превысили доковидный уровень при сравнению с динамикой января—сентября 2021 года с тем же периодом 2019 и 2020 годов. Также в ведомстве указали и на восстановление потребительского спроса — об этом свидетельствует увеличение расходов на покупку товаров и услуг. Так, с начала текущего года на эти цели было потрачено 83,1% доходов против 80,9% годом ранее.

