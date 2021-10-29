Доктор Комаровский пообещал не предавать русский язык

Украинский телеведущий Евгений Комаровский заявил, что не предаст русский язык. В интервью "Украинской правде" он признался, что ему больно от того, что в Верховной раде можно врать на украинском языке, но говорить на русском нельзя.

Если на государственном языке Незалежной можно откровенно врать, то это "унижение великого украинского языка", считает доктор. Также, по его мнению, не имеет значения, на каком языке говорит президент, главное, чтобы он был "отцом для нации".

"Не красть и не врать — вот что нам от него требуется", — заявил Комаровский.