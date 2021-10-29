В МИД РФ призвали ФРГ, Францию и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие в Донбассе
Ситуация в селе Старомарьевка остаётся сложной из-за проводимых украинскими военными "фильтрационных мероприятий", уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Москва призывает партнёров по "нормандскому формату" и ОБСЕ побудить Украину прекратить насильственные действия в Донбассе. Об этом сказано на сайте МИД РФ.
Отмечается, что заявление было сделано в связи с проводимыми украинскими военными "фильтрационными мероприятиями" в селе Старомарьевка, а также с тем, что, по данным СМИ, в "серой зоне" удерживается в плену 37 граждан России. Ситуация в населённом пункте остаётся сложной, ведь туда периодически наведываются вооружённые силы Незалежной, вводят комендантский час и запрещают гражданам покидать дома во время проверки документов. У тех, кто имеет паспорта России и ДНР, они изымаются, владельцы таких документов подвергаются насильственным действиям, уточнили в МИД.
"Это даже вызвало вооружённую эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания, но не люди", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
В связи с этим Москва призывает партнёров по "нормандскому формату" (Франция и Германия), а также ОБСЕ повлиять на Киев и побудить его прекратить насильственные действия против жителей юго-востока Незалежной. Россия со своей стороны будет делать всё возможное для защиты прав и интересов россиян, где бы они ни находились, в том числе и в Донбассе.
Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев ударными беспилотниками.
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