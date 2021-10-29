В МИД РФ призвали ФРГ, Францию и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие в Донбассе

Москва призывает партнёров по "нормандскому формату" и ОБСЕ побудить Украину прекратить насильственные действия в Донбассе. Об этом сказано на сайте МИД РФ.

Отмечается, что заявление было сделано в связи с проводимыми украинскими военными "фильтрационными мероприятиями" в селе Старомарьевка, а также с тем, что, по данным СМИ, в "серой зоне" удерживается в плену 37 граждан России. Ситуация в населённом пункте остаётся сложной, ведь туда периодически наведываются вооружённые силы Незалежной, вводят комендантский час и запрещают гражданам покидать дома во время проверки документов. У тех, кто имеет паспорта России и ДНР, они изымаются, владельцы таких документов подвергаются насильственным действиям, уточнили в МИД.

"Это даже вызвало вооружённую эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания, но не люди", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.