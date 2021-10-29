На Кубани запретят работу кафе и ресторанов в ночное время
Также власти ввели режим самоизоляции для стариков и рекомендовали работодателям давать выходные сотрудникам, которые делают прививку от коронавируса.
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Власти Кубани приняли решение запретить работу предприятий общепита с 23:00 до 06:00 из-за ситуации с коронавирусом в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Также для граждан старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания, ввели режим самоизоляции, сообщили в пресс-службе Администрации Краснодарского края.
"Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, всем жителям старше 65 лет, невакцинированным жителям старше 60 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции", — говорится в сообщении.
Кроме того, власти Краснодарского края порекомендовали работодателям давать два оплачиваемых выходных с сохранением зарплаты или добавлять два дня к ежегодному отпуску сотрудникам, которые делают прививку от коронавируса.
Ранее Лайф сообщал, что в Пермском крае с 1 по 7 ноября вводят жёсткие ограничения по ковиду. На этот период закроются театры, дома культуры, цирки, выставки, библиотеки, а кафе и рестораны будут работать только на доставку.
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