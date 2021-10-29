На Кубани запретят работу кафе и ресторанов в ночное время

Власти Кубани приняли решение запретить работу предприятий общепита с 23:00 до 06:00 из-за ситуации с коронавирусом в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Также для граждан старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания, ввели режим самоизоляции, сообщили в пресс-службе Администрации Краснодарского края.

"Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, всем жителям старше 65 лет, невакцинированным жителям старше 60 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции", — говорится в сообщении.

Кроме того, власти Краснодарского края порекомендовали работодателям давать два оплачиваемых выходных с сохранением зарплаты или добавлять два дня к ежегодному отпуску сотрудникам, которые делают прививку от коронавируса.