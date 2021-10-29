Доктор Мясников рассказал, кому будет мало двух доз вакцины от ковида
Этой категории пациентов следует сделать три прививки, в ином случае эффект от препарата будет меньше, чем у других людей.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья
Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников заявил, что существует группа пациентов, для которых двух прививок от коронавируса будет недостаточно.
"Это тяжелобольные люди с нарушенным иммунитетом, в теле которых развиваются новые штаммы бактерий — намного более опасные, более заразные, более смертельные", — рассказал Мясников в эфире "Смотрим".
Он также добавил, что этим людям следует вакцинироваться от коронавируса тремя дозами, иначе эффект от препарата будет меньше, чем у более здоровых пациентов.
А ранее Александр Мясников рассказывал, кто становится источником новых мутаций ковида. По словам теледоктора, этот процесс абсолютно естественный. Он также отметил, что более успешной всегда будет мутация более заразная.
Комментариев: 0