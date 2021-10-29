Доктор Мясников рассказал, кому будет мало двух доз вакцины от ковида

Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников заявил, что существует группа пациентов, для которых двух прививок от коронавируса будет недостаточно.

"Это тяжелобольные люди с нарушенным иммунитетом, в теле которых развиваются новые штаммы бактерий — намного более опасные, более заразные, более смертельные", — рассказал Мясников в эфире "Смотрим".

Он также добавил, что этим людям следует вакцинироваться от коронавируса тремя дозами, иначе эффект от препарата будет меньше, чем у более здоровых пациентов.