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Доктор Мясников рассказал, кому будет мало двух доз вакцины от ковида

Этой категории пациентов следует сделать три прививки, в ином случае эффект от препарата будет меньше, чем у других людей.

29 октября, 15:14

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья

Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников заявил, что существует группа пациентов, для которых двух прививок от коронавируса будет недостаточно.

"Это тяжелобольные люди с нарушенным иммунитетом, в теле которых развиваются новые штаммы бактерий — намного более опасные, более заразные, более смертельные", — рассказал Мясников в эфире "Смотрим".

Он также добавил, что этим людям следует вакцинироваться от коронавируса тремя дозами, иначе эффект от препарата будет меньше, чем у более здоровых пациентов.

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А ранее Александр Мясников рассказывал, кто становится источником новых мутаций ковида. По словам теледоктора, этот процесс абсолютно естественный. Он также отметил, что более успешной всегда будет мутация более заразная.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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