Путин направил Мурашко в регионы с критической ситуацией по коронавирусу

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам помощи. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи", — проинформировал он.

Как ранее сообщал Лайф, за прошедшие сутки в России выявили 39 849 случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Москве (7511), Петербурге (3452), Подмосковье (2556), в Самарской области (1389), Нижегородской (806) и Воронежской областях (776), а ещё в Крыму (693). При этом полностью излечиться от болезни за прошедшие 24 часа удалось 30 462 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 7 302 515.