Путин направил Мурашко в регионы с критической ситуацией по коронавирусу
По итогам вчерашнего дня больше всего заболевших было выявлено в Москве и Петербурге, в Подмосковье и Самарской области, в Нижегородской и Воронежской областях, а ещё в Крыму.
Фото © ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам помощи. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи", — проинформировал он.
Как ранее сообщал Лайф, за прошедшие сутки в России выявили 39 849 случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Москве (7511), Петербурге (3452), Подмосковье (2556), в Самарской области (1389), Нижегородской (806) и Воронежской областях (776), а ещё в Крыму (693). При этом полностью излечиться от болезни за прошедшие 24 часа удалось 30 462 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 7 302 515.
Кроме того, в России четвёртый день подряд фиксируют максимум смертей от ковида. Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 236 220 летальных исходов.
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