В Ростове задержали студента, называвшего себя "другом Галявиева" и грозившего расстрелом

В Ростове задержали студента, называвшего себя "другом Галявиева" и призывавшего к расстрелам. Видео © Telegram-канал "RT на русском"

Сотрудники ФСБ задержали в одном из вузов Ростова-на-Дону первокурсника, называвшего себя "другом Ильназа Галявиева" и призывавшего к массовому расстрелу. Кадры из учебного заведения приводятся в телеграм-канале "RT на русском".

Во время допроса задержанный рассказал, что его слова в соцсетях были шуткой и ребячеством. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Однако это молодого человека не спасло, из вуза парня отчислили.