В Ростове задержали студента, называвшего себя "другом Галявиева" и грозившего расстрелом
Силовикам парень объяснил, что его слова были шуткой и ребячеством. Он раскаялся в содеянном, однако из вуза всё равно был отчислен.
Кадр из видео © Telegram-канал "RT на русском"
В Ростове задержали студента, называвшего себя "другом Галявиева" и призывавшего к расстрелам. Видео © Telegram-канал "RT на русском"
Сотрудники ФСБ задержали в одном из вузов Ростова-на-Дону первокурсника, называвшего себя "другом Ильназа Галявиева" и призывавшего к массовому расстрелу. Кадры из учебного заведения приводятся в телеграм-канале "RT на русском".
Во время допроса задержанный рассказал, что его слова в соцсетях были шуткой и ребячеством. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Однако это молодого человека не спасло, из вуза парня отчислили.
Напомним, что в мае этого года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. Летом ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы России Алексей Мельников сообщил, что Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу московского СИЗО-2. Преступника признали невменяемым — проверки провёл Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского. Позже стало известно, что казанскому стрелку могут назначить амбулаторное лечение.
В середине сентября сообщалось, что Галявиева этапировали из Бутырки в СИЗО Петербурга. Предположительно, это было сделано для проведения дополнительных психиатрических экспертиз. 7 октября Басманный суд Москвы продлил ему арест до 11 января 2022 года.
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