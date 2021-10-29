"Зелёные" потребовали привлечь депутата Рашкина к уголовной ответственности за убитого лося
Уточняется также, что председатель партии Андрей Нагибин направил обращение в думскую Комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий коммуниста.
Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ
Партия "Зелёные" потребовала привлечь к уголовной ответственности депутата-коммуниста Валерия Рашкина, которого поймали в Саратовской области с тушей лося. Соответствующее обращение в Генпрокуратуру и СК направил председатель политсилы Андрей Нагибин.
"Все мы знаем, что браконьерство — это антигуманное и противозаконное преступление. Для сохранения и без того хрупкой популяции диких зверей мы должны полностью предотвратить такие хищнические инциденты", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте "Зелёных".
Уточняется также, что Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий коммуниста.
Ранее Лайф сообщал, что зоозащитники призвали лишить депутатского мандата Рашкина. Народного избранника предлагают исключить из партии КПРФ, которая "позиционирует себя как структура, небезразличная к экологии".
Напомним, минувшей ночью Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан.
Комментариев: 0