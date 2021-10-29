"Зелёные" потребовали привлечь депутата Рашкина к уголовной ответственности за убитого лося

Партия "Зелёные" потребовала привлечь к уголовной ответственности депутата-коммуниста Валерия Рашкина, которого поймали в Саратовской области с тушей лося. Соответствующее обращение в Генпрокуратуру и СК направил председатель политсилы Андрей Нагибин.

"Все мы знаем, что браконьерство — это антигуманное и противозаконное преступление. Для сохранения и без того хрупкой популяции диких зверей мы должны полностью предотвратить такие хищнические инциденты", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте "Зелёных".

Уточняется также, что Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий коммуниста.

Ранее Лайф сообщал, что зоозащитники призвали лишить депутатского мандата Рашкина. Народного избранника предлагают исключить из партии КПРФ, которая "позиционирует себя как структура, небезразличная к экологии".