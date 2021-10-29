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Депутат попросил думскую Комиссию по этике проверить задержанного с тушей лося Рашкина

По словам Бийсултана Хамзаева, незаконная охота и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения являются тяжкими преступлениями.

29 октября, 15:23
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/rashkinv?z=photo238988454_435307939/album238988454_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Валерий Рашкин</a></p>

Фото © VK / Валерий Рашкин

Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев обратился к возглавляющей Комиссию по вопросам депутатской этики Валентине Терешковой с просьбой провести проверку после того, как парламентария-коммуниста Валерия Рашкина поймали в Саратовской области пьяным за рулём и с тушей лося в багажнике. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

"Пока кругом в кулуарах Госдумы обсуждают "пьяного Рашкина и труп лося", посчитал нужным обратиться к Валентине Владимировне Терешковой, которая возглавляет Комиссию по вопросам депутатской этики", — сказано в записи.

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По его мнению, комиссии нужно разобраться в инциденте, а после проинформировать широкую общественность. Хамзаев выразил принципиальную позицию, что вне зависимости от фракций и политических убеждений подобное поведение недопустимо, ведь незаконная охота, как и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, являются тяжкими преступлениями.

Напомним, минувшей ночью Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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