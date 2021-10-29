Депутат попросил думскую Комиссию по этике проверить задержанного с тушей лося Рашкина
По словам Бийсултана Хамзаева, незаконная охота и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения являются тяжкими преступлениями.
Фото © VK / Валерий Рашкин
Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев обратился к возглавляющей Комиссию по вопросам депутатской этики Валентине Терешковой с просьбой провести проверку после того, как парламентария-коммуниста Валерия Рашкина поймали в Саратовской области пьяным за рулём и с тушей лося в багажнике. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.
"Пока кругом в кулуарах Госдумы обсуждают "пьяного Рашкина и труп лося", посчитал нужным обратиться к Валентине Владимировне Терешковой, которая возглавляет Комиссию по вопросам депутатской этики", — сказано в записи.
По его мнению, комиссии нужно разобраться в инциденте, а после проинформировать широкую общественность. Хамзаев выразил принципиальную позицию, что вне зависимости от фракций и политических убеждений подобное поведение недопустимо, ведь незаконная охота, как и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, являются тяжкими преступлениями.
Напомним, минувшей ночью Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан.
Комментариев: 0