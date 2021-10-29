Голикова назвала регионы России с самым низким коллективным иммунитетом к ковиду
Наиболее высок он в Подмосковье, Туве, Москве, Петербурге и Севастополе, уточнила вице-премьер.
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Самый низкий показатель коллективного иммунитета к коронавирусу в России зафиксирован в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Татарстане. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По её словам, в Дагестане показатель коллективного иммунитета находится на уровне 21,9%, в КБР — 29,3%, а в Республике Татарстан — 31,6%. Также в низшую пятёрку входят Камчатский край (32,2%) и Томская область (32,6%).
Наилучшие показатели зафиксированы в Подмосковье (66,1%), Туве (65,1%), Москве (62,7%), Санкт-Петербурге (62%) и Севастополе (61,1%).
В целом же по стране коллективный иммунитет к CoViD-19 за минувшую неделю вырос до 46,8%. На сегодняшний день проведено более 50,9 миллиона полных циклов вакцинации от коронавирусной инфекции.
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