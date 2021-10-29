Голикова назвала регионы России с самым низким коллективным иммунитетом к ковиду

Самый низкий показатель коллективного иммунитета к коронавирусу в России зафиксирован в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Татарстане. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, в Дагестане показатель коллективного иммунитета находится на уровне 21,9%, в КБР — 29,3%, а в Республике Татарстан — 31,6%. Также в низшую пятёрку входят Камчатский край (32,2%) и Томская область (32,6%).

Наилучшие показатели зафиксированы в Подмосковье (66,1%), Туве (65,1%), Москве (62,7%), Санкт-Петербурге (62%) и Севастополе (61,1%).