Командующий ВСУ заявил о готовности атаковать Донбасс турецкими дронами "днём и ночью"

Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовы "днём и ночью" использовать турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 для совершения атак на Донбасс. Такое заявление сделал командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, украинские военные начали применять турецкие дроны ещё весной текущего года. И за этот период, как отметил Наев, беспилотники продемонстрировали высокую эффективность, удалось завладеть практически полными данными о сопернике.

"Bayraktar готовы к боевому применению в Донбассе днём и ночью", — подчеркнул военачальник ВСУ в интервью "BВC News Украина".