Командующий ВСУ заявил о готовности атаковать Донбасс турецкими дронами "днём и ночью"
Беспилотники проводят боевые дежурства в южной и северной частях Незалежной, отметил военачальник ВСУ. В частности, аппараты использовали для наблюдения за совместными учениями РФ и Белоруссии.
Фото © Press Office of the President of Ukraine / Mykola Lararenko / Handout / Anadolu Agency / Getty Images
Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовы "днём и ночью" использовать турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 для совершения атак на Донбасс. Такое заявление сделал командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.
По его словам, украинские военные начали применять турецкие дроны ещё весной текущего года. И за этот период, как отметил Наев, беспилотники продемонстрировали высокую эффективность, удалось завладеть практически полными данными о сопернике.
"Bayraktar готовы к боевому применению в Донбассе днём и ночью", — подчеркнул военачальник ВСУ в интервью "BВC News Украина".
Кроме того, беспилотники проводят боевые дежурства в южной и северной частях Незалежной, добавил Наев. В частности, по его словам, аппараты использовали для наблюдения за прошедшими совместными учениями России и Белоруссии "Запад-2021".
Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев ударными беспилотниками.
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