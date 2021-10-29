Отмечается, что всего сезон будет состоять из восьми серий, которые будут доступны для просмотра сразу. Добавим, что главные роли в многосерийном фильме исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра. Напомним, что первый сезон вышел ещё в 2019 году и состоял из аналогичного количества эпизодов. Сериал снят по романам польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.