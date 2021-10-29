"Вы готовы к этому?": Netflix опубликовала трейлер второго сезона "Ведьмака"
Премьера состоится 17 декабря текущего года. Как ранее сообщалось, многосерийный фильм продлён ещё и на третий сезон.
Скриншот © Twitter / Netflix
Netflix опубликовала трейлер второго сезона "Ведьмака". Видео © Twitter / Netflix
Стриминговая платформа Netflix представила официальный трейлер второго сезона сериала "Ведьмак". Ролик появился на страничке компании в "Твиттере".
"Вы готовы к этому? Премьера второго сезона сериала "Ведьмак" стартует 17 декабря", — говорится в твите.
Отмечается, что всего сезон будет состоять из восьми серий, которые будут доступны для просмотра сразу. Добавим, что главные роли в многосерийном фильме исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра. Напомним, что первый сезон вышел ещё в 2019 году и состоял из аналогичного количества эпизодов. Сериал снят по романам польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.
Ранее Лайф сообщал, что Netflix продлила "Ведьмака" ещё на один сезон. Таким образом, планируется три сезона. Кроме того, компания объявила о планах снять анимационный фильм и сериал, направленный на детскую аудиторию.
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