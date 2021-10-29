Жительница Петербурга заявила на водителя, изнасиловавшего её прямо в маршрутке

В Северной столице ищут водителя маршрутки, который, предположительно, надругался над женщиной в Выборгском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что 28 октября в правоохранительные органы обратилась 44-летняя потерпевшая. По её словам, она возвращалась вечером с работы на маршрутном автобусе и была единственной пассажиркой в салоне. В какой-то момент водитель заблокировал двери и повёз женщину в неизвестном направлении. После маршрутчик остановился в промзоне и изнасиловал даму.

"Полицией приняты меры к розыску и задержанию водителя маршрутки", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.