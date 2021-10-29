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Жительница Петербурга заявила на водителя, изнасиловавшего её прямо в маршрутке

Женщина возвращалась вечером с работы и была единственным пассажиром в салоне. Ситуацией воспользовался маршрутчик, заблокировав двери.

29 октября, 15:31
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В Северной столице ищут водителя маршрутки, который, предположительно, надругался над женщиной в Выборгском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Уточняется, что 28 октября в правоохранительные органы обратилась 44-летняя потерпевшая. По её словам, она возвращалась вечером с работы на маршрутном автобусе и была единственной пассажиркой в салоне. В какой-то момент водитель заблокировал двери и повёз женщину в неизвестном направлении. После маршрутчик остановился в промзоне и изнасиловал даму.

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"Полицией приняты меры к розыску и задержанию водителя маршрутки", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске мужчина напал на школьницу с камнем, раздел и ограбил. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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