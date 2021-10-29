В Новой Москве пьяный полицейский кидался на прохожих и громил припаркованные авто

Сотрудника правоохранительных органов задержали после пьяного дебоша в Новой Москве. По данным Лайфа, беспорядки устроил 31-летний сержант полиции второго спецполка МВД России Вячеслав Х.

Инцидент произошёл минувшей ночью в одном из микрорайонов в городе Троицке (ТиНАО). Как утверждает источник Лайфа, напившийся до бессознательного состояния полицейский начал валяться по земле, кидаться на прохожих и бить припаркованные автомобили. Всё это происходило неподалёку от его дома.

Прибывшие на место сотрудники ДПС не смогли справиться с Вячеславом, поскольку тот пошёл на них с кулаками. Тогда на помощь подъехали сотрудники ППС, но неугомонный страж порядка стал набрасываться и на них. Причём полицейский даже не узнал коллег, стоявших перед ним. В конце концов на сержанта удалось надеть наручники и увезти на медицинское освидетельствование.

Сейчас в отношении буйного полицейского проводится проверка. А также правоохранители устанавливают владельцев автомобилей и мотоцикла, которые повредил страж порядка во время дебоша.