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В Новой Москве пьяный полицейский кидался на прохожих и громил припаркованные авто

Причём буйный страж порядка даже не узнал коллег из ДПС и ППС, прибывших для его задержания. Сейчас в отношении сержанта проводится проверка.

29 октября, 15:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сотрудника правоохранительных органов задержали после пьяного дебоша в Новой Москве. По данным Лайфа, беспорядки устроил 31-летний сержант полиции второго спецполка МВД России Вячеслав Х.

Инцидент произошёл минувшей ночью в одном из микрорайонов в городе Троицке (ТиНАО). Как утверждает источник Лайфа, напившийся до бессознательного состояния полицейский начал валяться по земле, кидаться на прохожих и бить припаркованные автомобили. Всё это происходило неподалёку от его дома.

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Прибывшие на место сотрудники ДПС не смогли справиться с Вячеславом, поскольку тот пошёл на них с кулаками. Тогда на помощь подъехали сотрудники ППС, но неугомонный страж порядка стал набрасываться и на них. Причём полицейский даже не узнал коллег, стоявших перед ним. В конце концов на сержанта удалось надеть наручники и увезти на медицинское освидетельствование.

Сейчас в отношении буйного полицейского проводится проверка. А также правоохранители устанавливают владельцев автомобилей и мотоцикла, которые повредил страж порядка во время дебоша.

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Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске полковник МВД нанял наркодилера для поджога машины неугодного соседа. Оказать "услугу" преступник согласился, потому что правоохранитель крышевал его бизнес.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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