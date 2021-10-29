В Новой Москве пьяный полицейский кидался на прохожих и громил припаркованные авто
Причём буйный страж порядка даже не узнал коллег из ДПС и ППС, прибывших для его задержания. Сейчас в отношении сержанта проводится проверка.
Фото © Pixabay
Сотрудника правоохранительных органов задержали после пьяного дебоша в Новой Москве. По данным Лайфа, беспорядки устроил 31-летний сержант полиции второго спецполка МВД России Вячеслав Х.
Инцидент произошёл минувшей ночью в одном из микрорайонов в городе Троицке (ТиНАО). Как утверждает источник Лайфа, напившийся до бессознательного состояния полицейский начал валяться по земле, кидаться на прохожих и бить припаркованные автомобили. Всё это происходило неподалёку от его дома.
Прибывшие на место сотрудники ДПС не смогли справиться с Вячеславом, поскольку тот пошёл на них с кулаками. Тогда на помощь подъехали сотрудники ППС, но неугомонный страж порядка стал набрасываться и на них. Причём полицейский даже не узнал коллег, стоявших перед ним. В конце концов на сержанта удалось надеть наручники и увезти на медицинское освидетельствование.
Сейчас в отношении буйного полицейского проводится проверка. А также правоохранители устанавливают владельцев автомобилей и мотоцикла, которые повредил страж порядка во время дебоша.
Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске полковник МВД нанял наркодилера для поджога машины неугодного соседа. Оказать "услугу" преступник согласился, потому что правоохранитель крышевал его бизнес.
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