Политолог призвал лишить пойманного с тушей лося Рашкина статуса депутата

Депутат от партии КПРФ Валерий Рашкин должен быть лишён статуса парламентария после того, как его поймали в Саратовской области с тушей лося. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

В комментарии радио "Комсомольская правда" он вспомнил случай с задержанием в Перми летом этого года пьяным за рулём депутата Алексея Бурнашова , напавшего на сотрудника ДПС. Тогда, заметил Баширов, депутат потерял мандат.

"Не вижу никакой разницы. Это не репутационные риски, это жёсткое следование закону, и он должен распространяться абсолютно на всех", — сказал политолог.

Напомним, минувшей ночью Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан.