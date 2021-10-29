Политолог призвал лишить пойманного с тушей лося Рашкина статуса депутата
Марат Баширов вспомнил летний случай с экс-парламентарием Алексеем Бурнашовым, который после пьяной езды напал на сотрудника ДПС и в итоге лишился мандата.
Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ
Депутат от партии КПРФ Валерий Рашкин должен быть лишён статуса парламентария после того, как его поймали в Саратовской области с тушей лося. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.
В комментарии радио "Комсомольская правда" он вспомнил случай с задержанием в Перми летом этого года пьяным за рулём депутата Алексея Бурнашова, напавшего на сотрудника ДПС. Тогда, заметил Баширов, депутат потерял мандат.
"Не вижу никакой разницы. Это не репутационные риски, это жёсткое следование закону, и он должен распространяться абсолютно на всех", — сказал политолог.
Напомним, минувшей ночью Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан.
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