Пенсионеры в Житомире накинулись на социальный хлеб

Пенсионеры в Житомире сгребают социальный хлеб из-за маленьких пенсий. Видео © Facebook / Сергей Попов

Житель украинского города Житомира показал, как пенсионеры жадно хватают хлеб по социальной цене. По словам автора видео, старики выстраиваются в очередь перед магазином с самого утра, чтобы успеть приобрести буханки.

"Вот так живут на Украине пенсионеры", — сказал мужчина, комментируя ситуацию.

Житомирец уточнил, что пенсионеры берут много, ведь им просто нечего есть — пенсия у них 2200 гривен (около 5900 рублей).