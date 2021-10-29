Пенсионеры в Житомире накинулись на социальный хлеб
Всё дело в низких пенсионных выплатах. Ситуацию снял на видео один из местных жителей, показав, как люди берут сразу по несколько буханок.
Кадр видео © Facebook / Сергей Попов
Пенсионеры в Житомире сгребают социальный хлеб из-за маленьких пенсий. Видео © Facebook / Сергей Попов
Житель украинского города Житомира показал, как пенсионеры жадно хватают хлеб по социальной цене. По словам автора видео, старики выстраиваются в очередь перед магазином с самого утра, чтобы успеть приобрести буханки.
"Вот так живут на Украине пенсионеры", — сказал мужчина, комментируя ситуацию.
Житомирец уточнил, что пенсионеры берут много, ведь им просто нечего есть — пенсия у них 2200 гривен (около 5900 рублей).
Ранее Лайф рассказывал о ситуации в Новосибирске, где жители устроили драку за просроченные продукты из мусорных баков. Кто-то из местных жителей даже сумел подготовиться к "аттракциону невиданной щедрости" и принёс с собой табуретки и вёдра, чтобы забраться повыше.
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