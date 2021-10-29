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Учёные выявили нового предка человека

Как полагают исследователи, он жил в эпоху первых неандертальцев около 500 тысяч лет назад и обитал на территории Африки. Стоит отметить, что ранее останки древних людей относили к другим видам.

29 октября, 16:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Международная группа учёных во главе с палеоантропологом Виннипегского университета доктором Мирьяной Роксандич объявила об открытии нового вида прямого предка человека — Homo bodoensis. Название происходит от места Бодо Д'ар в Эфиопии, где и был найден череп существа, сообщается в статье журнала Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews.

Как полагают исследователи, Homo bodoensis жил в эпоху первых неандертальцев и обитал на территории Африки около 500 тысяч лет назад. Согласно предложенной классификации, к новому виду теперь необходимо относить большинство находок Homo из Африки, а также некоторые из Юго-Восточной Европы.

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Ранее останки древних людей приписывали к останкам гейдельбергского или родезийского человека. Однако насчёт этих видов всегда существовала путаница — к примеру, некоторые останки, предположительно гейдельбергского человека, после ДНК-экспертизы оказались останками неандертальцев. А термин "родезийский человек" сейчас редко используется в науке, так как учёным не хватает информации о критериях, по которым можно относить те или иные останки к данному виду.

"Говорить об эволюции человека в этот период времени стало невозможно из-за отсутствия надлежащей терминологии, признающей географические различия человека", — пояснила Роксандич.

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Ранее Лайф сообщал, что в Шотландии был обнаружен предок всех животных. Ископаемое возрастом миллиард лет обеспечивало новое звено в эволюции животных и может стать самым ранним многоклеточным, когда-либо зарегистрированным.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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