Учёные выявили нового предка человека

Международная группа учёных во главе с палеоантропологом Виннипегского университета доктором Мирьяной Роксандич объявила об открытии нового вида прямого предка человека — Homo bodoensis. Название происходит от места Бодо Д'ар в Эфиопии, где и был найден череп существа, сообщается в статье журнала Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews.

Как полагают исследователи, Homo bodoensis жил в эпоху первых неандертальцев и обитал на территории Африки около 500 тысяч лет назад. Согласно предложенной классификации, к новому виду теперь необходимо относить большинство находок Homo из Африки, а также некоторые из Юго-Восточной Европы.

Ранее останки древних людей приписывали к останкам гейдельбергского или родезийского человека. Однако насчёт этих видов всегда существовала путаница — к примеру, некоторые останки, предположительно гейдельбергского человека, после ДНК-экспертизы оказались останками неандертальцев. А термин "родезийский человек" сейчас редко используется в науке, так как учёным не хватает информации о критериях, по которым можно относить те или иные останки к данному виду.

"Говорить об эволюции человека в этот период времени стало невозможно из-за отсутствия надлежащей терминологии, признающей географические различия человека", — пояснила Роксандич.