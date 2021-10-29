Карабин с прицелом ночного видения: На месте разделки лося под Саратовом найдены оружие и охотничий билет на имя Рашкина
В одном из чехлов, брошенных в лесополосе, также обнаружены патроны и тренога. Кадры работы оперативников показало МВД.
Министерство внутренних дел России опубликовало фото, сделанные недалеко от места разделки лося в Саратовской области, где сегодня задержали депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе два чехла от охотничьих ружей. Что интересно, в них были найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина. Расследование ведётся в рамках дела о незаконной охоте с причинением крупного ущерба.
Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в один из чехлов был убран охотничий карабин c прицелом ночного видения, в другой — тренога и патроны.
Напомним, минувшей ночью Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан.
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