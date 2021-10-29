Карабин с прицелом ночного видения: На месте разделки лося под Саратовом найдены оружие и охотничий билет на имя Рашкина

В одном из чехлов, брошенных в лесополосе, также обнаружены патроны и тренога. Кадры работы оперативников показало МВД.