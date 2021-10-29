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Microsoft обошла Apple, став самой дорогой в мире публичной компанией

Акции разработчика программного обеспечения выросли на открытии торгов в связи с успешной отчётностью за четвёртый квартал.

29 октября, 16:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Акции корпорации Microsoft выросли после открытия торгов нью-йоркской биржи благодаря сильной отчётности за последний квартал, что обеспечило ей статус самой дорогой публичной компании в мире.

В начале торгов стоимость одной ценной бумаги Microsoft выросла до 327,88 доллара (+1,1%), в связи с чем рыночная цена поднялась до 2,46 триллиона долларов. В то же время акции Apple упали на 3,9%, до 146,65 доллара, на фоне оказавшихся хуже ожиданий результатов компании за четвёртый квартал, в результате чего капитализация производителя техники снизилась до 2,41 трлн долларов.

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Ранее Лайф рассказывал, что стоимость компании Tesla впервые превысила $1 триллион. Детище Илона Маска встало в один ряд с такими крупнейшими мировыми корпорациями, как Apple, Amazon, Microsoft и Alphabet.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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