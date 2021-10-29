В Минэке объяснили собственными нуждами решение остановить поставки угля на Украину

В ведомстве уточнили, что, несмотря на политическую обстановку последних лет, Россия оставалась основным поставщиком угля на промышленные и энергетические предприятия Незалежной, при этом доля даже увеличилась до 68% от всего поставляемого энерготоплива. В натуральном выражении объём увеличился с 9,5 миллиона тонн в 2019 году до 10,3 млн тонн за девять месяцев 2021-го.