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В Минэке объяснили собственными нуждами решение остановить поставки угля на Украину

При этом в ведомстве напомнили, что, несмотря на политическую обстановку, Россия оставалась основным экспортёром топлива на промышленные и энергетические предприятия Незалежной.

29 октября, 16:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Растущий спрос и необходимость обеспечить потребности внутри России стали причинами решения об остановке поставок угля на Украину. С таким объяснением выступили в Минэкономразвития.

"В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", — приводит текст сообщения РБК.

Аналитик предрёк украинцам переход на дрова и хворост из-за остановки поставок угля

Аналитик предрёк украинцам переход на дрова и хворост из-за остановки поставок угля

В ведомстве уточнили, что, несмотря на политическую обстановку последних лет, Россия оставалась основным поставщиком угля на промышленные и энергетические предприятия Незалежной, при этом доля даже увеличилась до 68% от всего поставляемого энерготоплива. В натуральном выражении объём увеличился с 9,5 миллиона тонн в 2019 году до 10,3 млн тонн за девять месяцев 2021-го.

Ранее Лайф рассказывал, что в Верховной раде объявили об остановке поставок энергетического угля из России. По словам парламентария Андрея Геруса, российская сторона "свернёт" поставки уже с 1 ноября, что, на его взгляд, "очень похоже на энергетическую войну".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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