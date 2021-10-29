"Без политизации": Небензя оценил диалог России и США по стратегической стабильности
По словам дипломата, после ухода предыдущей американской администрации есть продвижения по ряду вещей. В частности, сейчас Москва и Вашингтон ведут пару очень важных обсуждений.
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Диалог по стратегической стабильности между Россией и США развивается в деловом ключе и без политизации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
По его словам, после ухода предыдущей американской администрации есть продвижения по ряду вещей. В частности, как указал дипломат, сейчас Москва и Вашингтон ведут "пару очень важных диалогов", один из которых по стратегической стабильности.
"Исходя из тех отчётов, которые я видел, у меня сложилось впечатление, что этот диалог развивается в деловом ключе и без политизации", — добавил Небензя.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что между РФ и США начались обговорённые в Женеве консультации по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности. По его мнению, страны находятся на верном пути и уже можно говорить о том, что взаимодействие начинает приобретать системный характер, так как намеченные планы выполняются и американской, и российской стороной.
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