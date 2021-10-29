Диалог по стратегической стабильности между Россией и США развивается в деловом ключе и без политизации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

По его словам, после ухода предыдущей американской администрации есть продвижения по ряду вещей. В частности, как указал дипломат, сейчас Москва и Вашингтон ведут "пару очень важных диалогов", один из которых по стратегической стабильности.

"Исходя из тех отчётов, которые я видел, у меня сложилось впечатление, что этот диалог развивается в деловом ключе и без политизации", — добавил Небензя.