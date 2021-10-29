НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский назвал применение ударного дрона в Донбассе ответом на нарушение режима перемирия

По словам президента Незалежной, такое вооружение Киев "использует только для защиты суверенитета и территориальной целостности".

29 октября, 17:21
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-vikoristovuye-zbroyu-lishe-dlya-zahistu-svoyeyi-ter-71301" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу применения Украиной турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе, заявив, что удар был произведён в ответ на нарушение режима прекращения огня. Его слова приводит пресс-служба.

Он уточнил, что ВС Украины используют вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и лишь в ответ на нарушение режима тишины в Донбассе.

"Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно договорённостям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина", — сказал Зеленский во время общения с журналистами в Одессе.

Командующий ВСУ заявил о готовности атаковать Донбасс турецкими дронами "днём и ночью"

Командующий ВСУ заявил о готовности атаковать Донбасс турецкими дронами "днём и ночью"

Президент уточнил, что беспилотники Украина "использует только для защиты".

Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев ударными беспилотниками.

В МИД РФ призвали ФРГ, Францию и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие в Донбассе

В МИД РФ призвали ФРГ, Францию и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие в Донбассе

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1