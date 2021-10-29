Зеленский назвал применение ударного дрона в Донбассе ответом на нарушение режима перемирия
По словам президента Незалежной, такое вооружение Киев "использует только для защиты суверенитета и территориальной целостности".
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу применения Украиной турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе, заявив, что удар был произведён в ответ на нарушение режима прекращения огня. Его слова приводит пресс-служба.
Он уточнил, что ВС Украины используют вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и лишь в ответ на нарушение режима тишины в Донбассе.
"Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно договорённостям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина", — сказал Зеленский во время общения с журналистами в Одессе.
Президент уточнил, что беспилотники Украина "использует только для защиты".
Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев ударными беспилотниками.
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