Зеленский назвал применение ударного дрона в Донбассе ответом на нарушение режима перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу применения Украиной турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе, заявив, что удар был произведён в ответ на нарушение режима прекращения огня. Его слова приводит пресс-служба.

Он уточнил, что ВС Украины используют вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и лишь в ответ на нарушение режима тишины в Донбассе.

"Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно договорённостям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина", — сказал Зеленский во время общения с журналистами в Одессе.