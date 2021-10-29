Небензя назвал опасной игрой применение Киевом ударного дрона в Донбассе
Дипломат также напомнил, что использование тяжёлого оружия является нарушением Минских соглашений.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Киев играет в очень опасную игру, применяя турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 для атак в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
По его словам, применение тяжёлого оружия является нарушением Минских соглашений. Дипломат также указал на то, что всё это может привести к таким последствиям, которые Украина "себе даже не представляет".
"Это опасная игра, мне кажется, они (украинские военные. — Прим. Лайфа) должны это осознать, хотя, боюсь, этого не произойдёт", — заключил Небензя.
Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев ударными беспилотниками.
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