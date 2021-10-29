Небензя назвал опасной игрой применение Киевом ударного дрона в Донбассе

Киев играет в очень опасную игру, применяя турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 для атак в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

По его словам, применение тяжёлого оружия является нарушением Минских соглашений. Дипломат также указал на то, что всё это может привести к таким последствиям, которые Украина "себе даже не представляет".