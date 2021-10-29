Задержан заместитель мэра Ростова
По версии его руководителя, это не имеет отношения к деятельности Михаила Рысева на нынешнем посту.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Ростова Михаила Рысева. Об этом сообщил глава города Андрей Лось.
"Было задержание Михаила Рысева. Подробности сообщить не могу до официальной информации Следственного комитета", — приводит ТАСС слова Андрея Лося.
По его версии, это задержание Рысева не имеет отношения к деятельности Рысева на посту замглавы администрации города. По данным местных СМИ, причина может быть в его деятельности до занятия этого поста. В Следственном комитете эту информацию пока не комментируют.
А ранее Лайф сообщал, что экс-мэра Владивостока Гуменюка арестовали по делу о взятках. По версии следствия, с 2019 по 2021 год обвиняемый получил "вознаграждения" на сумму более 19,5 млн рублей.
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