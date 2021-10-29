Американский ракетный эсминец направился в Чёрное море

Американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter направился в Чёрное море. Как сообщает ВМС США, его задача — взаимодействие с партнёрами и союзниками НАТО.

"USS Porter начал переход в северном направлении в Чёрное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнёрами по НАТО в регионе", — говорится в сообщении Шестого флота ВМС США в Twitter.

Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО меж тем начинают операции в Средиземном и Черном морях. Командование будет находиться на эсминце Mount Whitney.

Штаб-квартира шестого флота США находится в итальянском Неаполе. Подразделение проводит полный спектр военно-морских операций, в том числе — совместно с союзниками и партнёрами из других государственных ведомств.