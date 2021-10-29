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Американский ракетный эсминец направился в Чёрное море

USS Porter "Арли Бёрк" относится к Шестому флоту ВМС США. Он способен проводить полный спектр военно-морских операций.

29 октября, 20:33
<p>Фото ©Twitter/<a href="https://twitter.com/USNavyEurope/status/1454112016323514371/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Шестой флот ВМС США</a></p>

Фото ©Twitter/Шестой флот ВМС США

Американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter направился в Чёрное море. Как сообщает ВМС США, его задача — взаимодействие с партнёрами и союзниками НАТО.

"USS Porter начал переход в северном направлении в Чёрное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнёрами по НАТО в регионе", — говорится в сообщении Шестого флота ВМС США в Twitter.

Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО меж тем начинают операции в Средиземном и Черном морях. Командование будет находиться на эсминце Mount Whitney.

Штаб-квартира шестого флота США находится в итальянском Неаполе. Подразделение проводит полный спектр военно-морских операций, в том числе — совместно с союзниками и партнёрами из других государственных ведомств.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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