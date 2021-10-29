Американский ракетный эсминец направился в Чёрное море
USS Porter "Арли Бёрк" относится к Шестому флоту ВМС США. Он способен проводить полный спектр военно-морских операций.
Фото ©Twitter/Шестой флот ВМС США
Американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter направился в Чёрное море. Как сообщает ВМС США, его задача — взаимодействие с партнёрами и союзниками НАТО.
"USS Porter начал переход в северном направлении в Чёрное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнёрами по НАТО в регионе", — говорится в сообщении Шестого флота ВМС США в Twitter.
Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО меж тем начинают операции в Средиземном и Черном морях. Командование будет находиться на эсминце Mount Whitney.
Штаб-квартира шестого флота США находится в итальянском Неаполе. Подразделение проводит полный спектр военно-морских операций, в том числе — совместно с союзниками и партнёрами из других государственных ведомств.
Ранее Лайф сообщал, что стратегические бомбардировщики США нацелили на уничтожение российского флота, говорится в статье в журнале Forbes. Отмечается, что благодаря большой дальности противокорабельных ракет LRASM самолёты смогут обстрелять корабли РФ в любой точке Чёрного моря из воздушного пространства НАТО.
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