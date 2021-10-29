США признали российскую экономику рыночной

Министерство торговли США подтвердило, что российская экономика имеет рыночный статус. Это будет учитываться в рамках формирования антидемпинговых процедур США. В Минэкономразвития РФ прокомментировали такое решение американских властей.

"Данное решение подразумевает, что Минторг США не вернётся к методикам расчёта демпинга, применяемым в отношении экспортёров из СССР и России до её присоединения к ВТО", — отметили в Минэкономразвития.

Заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев пояснил, что процедуру оценки рыночности экономики Минторг США проводит впервые. Выводы американского ведомства ещё предстоит изучить. Это может быть позитивным сигналом о том, что у российских экспортёров есть все возможности для защиты своих интересов в американских ведомствах. США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках Всемирной торговой организации.