США признали российскую экономику рыночной
В Минэкономразвития рассказали, как это скажется на работе нашего бизнеса за рубежом.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Министерство торговли США подтвердило, что российская экономика имеет рыночный статус. Это будет учитываться в рамках формирования антидемпинговых процедур США. В Минэкономразвития РФ прокомментировали такое решение американских властей.
"Данное решение подразумевает, что Минторг США не вернётся к методикам расчёта демпинга, применяемым в отношении экспортёров из СССР и России до её присоединения к ВТО", — отметили в Минэкономразвития.
Заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев пояснил, что процедуру оценки рыночности экономики Минторг США проводит впервые. Выводы американского ведомства ещё предстоит изучить. Это может быть позитивным сигналом о том, что у российских экспортёров есть все возможности для защиты своих интересов в американских ведомствах. США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках Всемирной торговой организации.
А ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый и долгосрочный рост экономики. По словам российского лидера, важно, чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места.
Комментариев: 0