Эпидемиолог в эфире "Знания" назвал условие для снятия ограничений по коронавирусу

Ограничительные меры, связанные с коронавирусом, не заставят его исчезнуть, а только снимут нагрузку с учреждений здравоохранения. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков в интервью в рамках просветительского проекта российского общества "Знание" "Разберёмся в вакцинах вместе". Эксперт убеждён, что единственным способом защититься в нынешних условиях является вакцинация.

"Ограничительные мероприятия не решают проблему в целом, они только позволяют растянуть во времени нагрузку на систему здравоохранения, которая может не справиться с одновременным наплывом пациентов. Чтобы образовалась иммунная прослойка, необходимо около десяти лет", — заявил Дедков.

Необходимость в ограничениях сохранится, пока иммунизированным не будет 90% населения, добавил специалист. Ждать формирования иммунитета естественным путём придётся очень долго, и единственным выходом является массовая вакцинация.

В ходе интервью эксперт также рассказал о своей работе в составе миссии ВОЗ в городе Ухань в январе 2021 года. По его словам, несмотря на большую протяжённость границы РФ с Китаем, завозов вируса из Китая не было, так как меры, принятые Роспотребнадзором, были эффективными. Говоря о возможностях происхождения коронавируса SARS-СoV-2, эксперт отметил большую вероятность его природного появления. Специалист считает, что техническая возможность воспроизвести известные вирусы или синтезировать уже существующий вирус с известным геномом есть, однако пока учёные не могут создать вирусы с заранее определёнными свойствами.

"В Китае было проведено около 30 тысяч исследований образцов от разных видов животных со всей страны, и вируса пока не нашли. Резервуар вируса SARS-1 искали десять лет, поэтому прошло слишком мало времени, чтобы утвердительно говорить об источнике. К тому же все силы сейчас брошены на противоэпидемические мероприятия, и заниматься поиском пока недостаточно ресурсов", — отметил Дедков.