Американская разведка поделилась выводами о происхождении коронавируса

Американские разведчики представили доклад, в котором выражают сомнение, что новый коронавирус мог быть создан в Китае в качестве биологического оружия. Об этом говорится в докладе, который представлен сегодня на сайте аппарата директора Национальной разведки США.

"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие", — отмечают авторы доклада.

Как говорится в документе, большинство разведывательных ведомств страны считают, что вирус, "вероятно, не был изменён генетически". Однако два ведомства полагают, что для таких выводов "недостаточно данных".

Американская разведка считает, что новый коронавирус начал распространяться после передачи от животного или в результате утечки в лаборатории. Китай заранее не знал о вспышке, полагают разведчики США.