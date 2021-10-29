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Американская разведка поделилась выводами о происхождении коронавируса

По её версии, вирус начал распространяться из-за передачи от животного или в результате утечки из лаборатории.

29 октября, 18:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американские разведчики представили доклад, в котором выражают сомнение, что новый коронавирус мог быть создан в Китае в качестве биологического оружия. Об этом говорится в докладе, который представлен сегодня на сайте аппарата директора Национальной разведки США.

"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие", — отмечают авторы доклада.

Как говорится в документе, большинство разведывательных ведомств страны считают, что вирус, "вероятно, не был изменён генетически". Однако два ведомства полагают, что для таких выводов "недостаточно данных".

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У США оказался козырь, который может раскрыть происхождение коронавируса

Американская разведка считает, что новый коронавирус начал распространяться после передачи от животного или в результате утечки в лаборатории. Китай заранее не знал о вспышке, полагают разведчики США.

Ранее Лайф рассказывал, что Китай призвал поискать истоки пандемии CoViD-19 в американских лабораториях.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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