Попова перечислила причины новой волны коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора убеждена, что соблюдение мер безопасности и активная вакцинация в период нерабочих дней позволят гражданам провести Новый год в привычном режиме.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
В России новая волна распространения коронавируса наблюдается из-за того, что летом не во всех регионах страны был спад заболеваемости CoViD-19, а также отсутствовал контроль за профилактикой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Несколько причин — летом спад был не во всех субъектах. И отсутствие должных мер, должного контроля за ними, совершенное игнорирование присутствия вируса в популяции привело к тому, что к началу сезона, к сентябрю, мы пришли с высокими цифрами общей заболеваемости в стране", — сказала главный государственный санитарный врач в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".
Когда граждане стали осенью общаться в коллективах, начался и подъём заболеваемости ОРВИ, а к ним вскоре присоединилась и коронавирусная инфекция, уточнила Попова. Глава Роспотребнадзора убеждена, что соблюдение мер безопасности и активная вакцинация в период нерабочих дней позволят гражданам провести Новый год в привычном режиме.
"Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведём эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли", — пояснила Попова.
Вместе с тем она призвала россиян не собираться большими компаниями в период нерабочей недели. Альтернативой шумным посиделкам, по словам главы Роспотребнадзора, станут тихие вечера в компании самых близких.
А ранее Попова не увидела необходимости в закрытии российской границы. Она отметила, что завозные случаи заражения ковидом удаётся блокировать благодаря ПЦР-тестированию приезжающих.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация сложная и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также добавил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. В Москве нерабочие дни начались с 28 октября, закрылось большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений.
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