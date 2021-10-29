Попова перечислила причины новой волны коронавируса в России

В России новая волна распространения коронавируса наблюдается из-за того, что летом не во всех регионах страны был спад заболеваемости CoViD-19, а также отсутствовал контроль за профилактикой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Несколько причин — летом спад был не во всех субъектах. И отсутствие должных мер, должного контроля за ними, совершенное игнорирование присутствия вируса в популяции привело к тому, что к началу сезона, к сентябрю, мы пришли с высокими цифрами общей заболеваемости в стране", — сказала главный государственный санитарный врач в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".

Когда граждане стали осенью общаться в коллективах, начался и подъём заболеваемости ОРВИ, а к ним вскоре присоединилась и коронавирусная инфекция, уточнила Попова. Глава Роспотребнадзора убеждена, что соблюдение мер безопасности и активная вакцинация в период нерабочих дней позволят гражданам провести Новый год в привычном режиме.

"Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведём эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли", — пояснила Попова.

Вместе с тем она призвала россиян не собираться большими компаниями в период нерабочей недели. Альтернативой шумным посиделкам, по словам главы Роспотребнадзора, станут тихие вечера в компании самых близких.