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Попова не увидела необходимости в закрытии российской границы

Главный государственный санитарный врач отметила, что завозные случаи заражения ковидом удаётся блокировать благодаря ПЦР-тестированию приезжающих.

29 октября, 17:55
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

На сегодняшний день необходимость закрытия границы РФ в связи с ситуацией по коронавирусу отсутствует. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, указав, что основное распространение CoViD-19 происходит внутри России.

"Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование", — сообщила главный государственный санитарный врач Наиле Аскер-заде в программе "Вести" телеканала "Россия-1", подчеркнув, что удельный вес положительных ПЦР-тестов в таком случае очень невелик, не превышает 1%.

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Ранее Попова призвала сделать административные штрафы в России за нарушение санитарных и эпидемиологических норм такими, чтобы их "не хотелось платить".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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