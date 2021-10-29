Попова не увидела необходимости в закрытии российской границы

На сегодняшний день необходимость закрытия границы РФ в связи с ситуацией по коронавирусу отсутствует. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, указав, что основное распространение CoViD-19 происходит внутри России.

"Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование", — сообщила главный государственный санитарный врач Наиле Аскер-заде в программе "Вести" телеканала "Россия-1", подчеркнув, что удельный вес положительных ПЦР-тестов в таком случае очень невелик, не превышает 1%.