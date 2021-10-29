Макрон и Байден провели первые переговоры после скандала вокруг AUKUS

Франция и США выступают за тесные консультации в рамках НАТО по вопросам, которые касаются контроля над вооружением. Об этом говорится в коммюнике по результатам переговоров французского лидера Эмманюэля Макрона с его американским коллегой Джо Байденом. Это первые переговоры лидеров двух государств после международного скандала, связанного с появлением партнёрства AUKUS, которое лишило Париж крупного контракта по подлодкам.

В коммюнике по результатам переговоров говорится, что Франция и США высказались за тесные консультации в рамках НАТО по вопросам, относящимся к контролю над вооружением. Сегодняшнюю встречу они рассматривают как часть двусторонних консультаций, направленных на укрепление доверия.

Как считают в Белом доме, удалось преодолеть кризис в отношениях с Францией, вызванный формированием альянса AUKUS. Как передаёт ТАСС, высокопоставленный чиновник заявил журналистам, что Штаты теперь совершенно не опасаются возникновения нестабильности или дрейфа в отношениях с Францией.