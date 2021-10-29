Более 60% россиян возмутились решением соотечественников путешествовать во время пандемии

Многие жители России на период нерабочих дней приобрели путёвки на российские и международные курорты, при этом другие соотечественники осудили их за подобное решение. Такие результаты собственного исследования приводит kp.ru.

Сразу 64% опрошенных заявили, что возмущены желанием людей путешествовать во время пандемии. Некоторые назвали таких граждан безответственными и задались вопросом, а не бессмертны ли те, ведь они решили наслаждаться курортами, когда вирус только набирает обороты.

Также респонденты ответили, что будут делать в объявленные до 7 ноября нерабочие дни. 16% россиян отправятся на дачу или останутся дома, а 15% опрошенных считают самым правильным решением самоизолироваться. При этом 5% оказались из числа тех, кто как раз и приобрёл билет на море. Всего в опросе приняли участие шесть тысяч человек.